Membro de Motoclube é suspeito de estuprar criança de 4 anos, em Santarém

Até o fechamento desta reportagem, Eder de Sousa estava preso. A audiência de custódia deve acontecer na segunda-feira (21). (Com informações do O Impacto – Foto:Reprodução).

A mãe questionou a filha sobre o que tinha acontecido e ela confirmou que foi tocada. A genitora também verificou que a menor apresentava assaduras nas partes íntimas por isso teria gritado com o toque do suspeito.

Segundo os militares, ao chegaram no local a mãe informou que a filha afirmou que Eder de Sousa Farias, membro do Motoclube Insanos, teria tocado nas partes íntimas da sua filha. Na ocasião, o suspeito estaria consumindo bebida alcoólica com o seu parceiro de clube e também, pai da vítima.

Por volta de 21h45 de sexta-feira (18), militares do 3°BPM foram acionados para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável contra uma menina de 4 anos, na rua Talhamar, no bairro Salvação, em Santarém.

