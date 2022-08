Motorista de aplicativo desaparecido é encontrado morto, em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Delegacia de Homicídios já assumiu o caso. Segundo informações que ainda estão sendo apuradas, o dono do carro teria recebido uma ligação de uma pessoa, dizendo que estaria com o veículo, cobrando uma quantia de 4 mil reais para devolver. Caso não recebesse esse dinheiro, iria depenar o carro. Essa pessoa seria o principal suspeito de ter cometido o crime. (Com informações de Junior Ribeiro e Jhony Noticias).

Segundo informações, Márcio veio do Mato Grosso para Itaituba, seria engenheiro, alugou um carro para trabalhar como motorista de aplicativo, não tinha parente aqui. Ele teria saído no sábado de sua residência na 5ª Rua da Floresta, para atender um chamado. Desde então, ele não foi mais visto, sua foto ainda foi divulgada nas redes sociais.

(Foto:Reprodução) – O motorista de aplicativo Márcio José Campos Rocha, 52 anos, que estava desaparecido desde sábado (13), foi encontrado morto na noite de segunda-feira (15), em uma residência localizada na 8ª Rua do Bairro São Francisco, em Itaituba, sudoeste do estado.

