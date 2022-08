Moraes toma posse e garante que TSE será ‘célere, firme e implacável’

Ministro toma posse na presidência da Corte Eleitoral em cerimônia com Bolsonaro e quatro ex-presidentes da República (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

Em um forte discurso em favor das garantias democráticas e do sistema eleitoral brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garantindo que será implacável com discursos de ódio que busquem se justificar como “liberdade de expressão”. Ele foi aplaudido de pé ao dizer que o Brasil é a única democracia do mundo que apura e divulga resultados eleitorais “no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência”.

O ministro Alexand de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira e voltou a sair em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Em seu discurso, ele afirmou que o Brasil é a única democracia do planeta que divulga o resultado das eleições no mesmo dia da votação. O magistrado também criticou discursos de ódio e defendeu a liberdade de expressão.

Ao lado do magistrado, o ministro Ricardo Lewandowski será o vice-presidente do TSE durante as Eleições 2022.

— Somos 156 milhões de eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados no mesmo dia, com agilidade, segurança e competência. Isso é motivo de orgulho nacional — afirmou Moraes durante seu discurso.

Em outro trecho do discurso, ele acenou aos críticos ao dizer que “o aperfeiçoamento é constante”. Moraes lembrou ainda que liberdade de expressão não é liberdade “de destruição da democracia” e “da honra alheias”, inclusive durante a campanha.

O novo presidente do TSE falou sobre o período em que os votos eram registrados em papel.

— Aqueles que como eu, juízes, promotores e fiscais, sabem do que estou falando: o desvirtuamento das urnas, os votos riscados, a caneta que se colocada no punho. E a Justiça Eleitoral com coragem, competência e transparência encerrou essa nefasta fase da democracia brasileira — disse.

Como forma de sinalizar que pretende cultivar um ambiente democrático durante sua gestão, Moraes convidou para a posse os principais candidatos ao Palácio do Planalto para o evento. O presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB). Além deles, pelo menos 22 governadores compareceram à posse.

Moraes ocupará a presidência do TSE durante as eleições deste ano, marcadas para outubro. Antes mesmo de assumir o posto, porém, ele tem prometido uma atuação rigorosa para combater as notícias falsas. O tribunal e seus ministros são alvos frequentes de ataques feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Desde que chegou ao Palácio do Planalto, ele propaga inverdades sobre o sistema eleitoral brasileiro, embora jamais tenha havido fraudes durante eleições no país.

— Eu não canso de repetir: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, e das instituições, e da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos.

