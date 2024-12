Pará é destaque no Prêmio Multishow 2024

Foto: Reprodução | A cerimônia também destacou a força dos ritmos do Norte, com várias produções paraenses entre os vencedores.

O Pará foi um dos protagonistas da 31ª edição do Prêmio Multishow, realizada na noite desta terça-feira (3), no Rio de Janeiro. A Rainha do Tecnomelody, Viviane Batidão, natural de Santa Izabel do Pará, conquistou o prêmio de Melhor Artista na categoria Brasil (Norte). Já a jovem cantora Zaynara, do município de Cametá, foi consagrada como Revelação do Ano.

A cerimônia também destacou a força dos ritmos do Norte, com várias produções paraenses entre os vencedores. Na categoria “Brega do Ano”, obras como “Outra Vez”, de Raidol e Viviane Batidão, e “Quem Manda em Mim”, de Zaynara e Pabllo Vittar, foram premiadas. Pabllo Vittar, que regravou a marcante “São Amores”, venceu ainda como Hit do Ano.

Gaby Amarantos teve duas vitórias na categoria “Brega do Ano“, com “Me Libera”, em parceria com a Banda Uó, e “Não Vou te Deixar”, ao lado de Pabllo Vittar. “Daqui Pra Sempre”, de Manu Bahtidão e Simone Mendes, e “Sobrou pra Você”, de AQNO, também venceram na categoria.

Além da música, a cultura paraense esteve representada em detalhes, como o vestido vermelho e a bolsa de estrela azul de Viviane Batidão, inspirado na bandeira do Pará. O momento celebrou não apenas as conquistas artísticas, mas também a identidade do estado, que mostrou toda sua pluralidade e potência criativa durante a premiação.

