Agente da Seap sofre tentativa de homicídio em Ananindeua

(Foto: Reprodução)– O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (7/05), na avenida Ananindeua.

Um servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que atua como motorista em uma das unidades do Complexo Penitenciário de Americano, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira (7/05), em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, o agente se deslocava para o local de trabalho em um carro particular quando dois homens armados tentaram interceptar o veículo.

O atentado ocorreu por volta das 7h30. Os suspeitos que estavam em uma moto, seguiam o agente e, em certo momento, tentaram ultrapassar o carro e fizeram ao menos dois disparos. O servidor da Seap teria conseguido escapar do local ao acelerar o veículo em que estava e os suspeitos fugiram. No veículo em que o agente estava ficou a marca do tiro na parte traseira. Por meio de Nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Cidade Nova trabalham para identificar e localizar os envolvidos na tentativa de homicídio. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) comunicou que o servidor não foi ferido e recebe o apoio necessário. A Seap reforça ainda que colabora com as investigações do caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/13:50:21

