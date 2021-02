Motociclista mata homem com tiro nas costas em Marabá

(Foto:Reprodução) – Radley Cantuária de Souza, de 28 anos, foi alvo de um único disparo de arma de fogo, possivelmente saído de uma pistola calibre 380

Radley Cantuária de Souza, de 28 anos, não resistiu ao ser alvejado com um único disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (21), em Marabá, no sudeste paraense.

O crime ocorreu na avenida Boa Esperança, próximo à Feira Coberta do Bairro Laranjeiras. Possivelmente o tiro fatal saiu de uma pistola calibre 380.

A vítima circulava pela avenida quando foi alvejada pelas costas e morreu. Conforme relatos de testemunhas, o assassino seria um motociclista que estava em uma Honda Bros, de cor azul e sem placa. O atirador vestia uma camisa escura de mangas longas e usava um capacete para cobrir o rosto.

Ele teria descido do veículo, efetuado o disparo e fugido em seguida. Até a publicação desta reportagem, a motivação do assassinato era desconhecida. Também não há pistas do assassino. Segundo o portal Correio de Carajás, o crime ocorreu por volta das 0h15 e o corpo foi removido pouco depois das 3 horas, pelo Instituto Médico Legal (IML), após a chegada da Polícia Civil e o trabalho da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) do município.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Marabá.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...