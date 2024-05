Ex-BBBs Amanda, Thelminha e Marcela vão ao Rio Grande do Sul para atuar como médicas

Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan viajaram para o Rio Grande do Sul. (Foto: Instagram)

Profissionais da saúde deixaram São Paulo na manhã desta terça-feira (7).

Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan vão atuar como médicas no Rio Grande do Sul. Elas viajaram nesta terça-feira (7), para o Estado, e estão indo de forma voluntária.

O trio de ex-BBB vão trabalhar nos cuidados com as vítimas das fortes chuvas que atingem o Estado há uma semana. Amanda postou uma imagem das bagagens delas. Além disso, ela decidiu organizar uma arrecadação de remédios para levar ao Rio Grande do Sul, inclusive, ela mostrou algumas caixas.

“Estou aqui organizando a mala, muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabete, bombinhas, analgésico de todos os tipos, muito obrigada”, agradeceu ela.

Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, a campeã do BBB 20, Thelma Assis, atuou na linha de frente contra o coronavírus no maior pronto-socorro do Amazonas, o Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Na ocasião, o Estado passava por uma colapso no sistema de saúde com falta de oxigênio nos hospitais.

Agora, o Rio Grande do Sul que está em situação de emergência. Por conta das fortes chuvas, o Estado já sinalizou calamidade pública, com 132 desaparecidos, 90 mortos e 361 feridos.

