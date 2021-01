Agente é expulso da PM por invadir e se apossar de propriedades em Marabá

Por:Diário Online Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM confirmou a expulsão do agora ex-agente. “A PMPA informa que o militar foi submetido a Conselho de Disciplina (Processo Administrativo), cuja conclusão apontou que o militar não reúne mais condições de permanecer nas fileiras da Corporação. A Corregedoria Geral o científicou sobre a decisão e ele não mais exerce as atividades na instituição”.

Quando os proprietários dos imóveis invadidos procuravam falar com o agente, Isaías cobrava dinheiro para devolver as propriedades.

