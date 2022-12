Homem é preso por estuprar criança da mesma família na zona rural de Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Com o suspeito, a polícia encontrou ainda uma espingarda, motivo pelo qual ele também foi autuado por porte.

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta terça-feira (6), por volta das 7h30, suspeito do crime de estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em uma residência na ocupação Terra Roxa, na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima recebeu atendimento, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Polícia Militar recebeu denúncias que a criança teria sido agredida e abusada sexualmente pelo suspeito. Ainda segundo a polícia, o agressor e a vítima são da mesma família.

Na casa do suspeito, foram apreendidos uma arma de brinquedo, dois pedaços de pau com pregos marcados com os dizeres “estripar, matar, morte”

A partir das informações recebidas, uma guarnição da PM se deslocou até o local, onde entrou em contato com o denunciante, que repassou o endereço do suspeito. Ele foi encontrado em sua residência, onde estava junto da vítima.

Com ele também foi encontrada e apreendida uma espingarda, motivo pelo qual ele também foi autuado por porte ilegal do armamento.

O homem e algumas testemunhas foram conduzidos à 20ª Seccional de Polícia Civil, onde prestaram depoimento e foram aplicados os procedimentos cabíveis. A vítima também recebeu toda assistência necessária. O estado de saúde dela não foi informado.(As informações são do site Correio de Carajás).

