Agentes da PRF fazem parto dentro de viatura na BR-010, sudeste do Pará

Agentes da PRF fazem parto na BR-010, interior do Pará — Foto: Ascom/ PRF

Policiais não conseguiram chegar ao hospital a tempo e fizeram o procedimento no acostamento da rodovia. Mãe e criança passam bem.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez um parto de emergência na manhã desta quinta-feira (4) no quilômetro 222 da BR-010, no interior do Pará. O procedimento foi realizado enquanto a equipe buscava por atendimento no hospital municipal de Ipixuna, sudeste do estado. Após o parto, mãe e criança passam bem.

Segundo a PRF, o parto foi realizado por volta das 5h. Gerlane Alves Monteiro, grávida de nove meses, estava sentido fortes dores de trabalho de parto e pediu ajuda dos policiais na estrada. Os agentes estavam encaminhando a mulher para o hospital, quando as dores aumentaram. Os policiais pararam a viatura no acostamento e fizeram o parto.

A criança é uma menina e se chama Isabeli. Mãe e filha foram encaminhadas para o hospital e recebem os cuidados necessários.

Por G1 PA — Belém

