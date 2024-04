Corpos resgatados em barco à deriva são sepultados em Belém

(Foto| Reprodução PF) – Após passarem por perícia e nenhum ter sido identificado a Polícia Federal liberou os corpos para o sepultamento

Pescadores descobriram um barco de pequeno porte no rio Caeté, perto da “barra do Quatipuru”, próximo à praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do Pará, no início do mês de abril com pelo menos 9 corpos em avançado estado de decomposição a bordo.

Após o resgate da embarcação, os corpos foram submetidos a perícia pela Polícia Federal, na tentativa de esclarecer os fatos. Apesar da investigação, nenhum dos corpos foi identificado, sendo então liberados para sepultamento em Belém.

Os nove corpos foram enterrados em uma cerimônia laica, organizada pelas instituições envolvidas no resgate, seguindo o procedimento de inumação, que permite a possibilidade de exumação e sepultamento em outro local, caso seja necessário e desejado pelas famílias.

Enquanto isso, a Polícia Federal mantém contato contínuo com entidades internacionais, por meio da Interpol, enquanto a perícia é conduzida ao Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília.

Fonte: Thayná Coelho, DOL Com informações PF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/18:04:29

