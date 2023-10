Agricultor é encontrado após cinco dias desaparecido na floresta em Monte Alegre

Claudenir Canuto dos Santos entre familiares ( 3ª da esquerda para a direita, ). — Foto: Prevfogo de Monte Alegre

O homem se perdeu na mata quando saiu para mais um dia trabalho. Amigos e familiares montaram uma força tarefa para procurar pelo agricultor.

Em Monte Alegre, no oeste do Pará, um agricultor identificado como Claudenir Canuto dos Santos foi encontrado com vida após passar cinco dias perdido nas matas de uma região conhecida como Serra Azul, na zona rural do município. A vítima foi localizada na manhã de segunda-feira (3) por familiares e amigos e está em bom estado de saúde.

De acordo com parentes de Claudenir, ele se perdeu nas matas na quinta-feira (28) quando estava indo trabalhar. Sem notícias dele, a família procurou a delegacia de Monte Alegre em busca de ajuda na segunda-feira (2), mesmo dia em que encontraram a vítima.

Por iniciativa própria, amigos e familiares organizaram uma força-tarefa assim que perceberam o desaparecimento de Claudenir Canuto e adentraram na mata. Uma equipe do Prevfogo (Ibama) auxiliou no transporte dos familiares que se deslocaram da cidade para ajudar nas buscas.

Segundo Emanuel Jackson, coordenador do Prevfogo de Monte Alegre, a vítima foi encontrada debilitada, desorientada, com os pés e mãos inchados e dores por todo o corpo. Ele estava em uma área densa da floresta conhecida como Ramal do Catitu.

Claudenir Canuto foi levado ao hospital, recebeu atendimento médico e foi liberado pra ir para casa com a família.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/08:16:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...