Homem acusado de matar idoso em Santarém é condenado a 6 anos de prisão; mulher é absolvida por clemência Sessão do júri popular foi presidida pelo juiz Gabriel Veloso.

Casal acusado de homicídio — Foto: Divulgação

Foi condenado por homicídio qualificado e furto qualificado a 6 anos 2 meses e 20 dias de prisão o homem acusado de matar em 23 de abril de 2018, o idoso Iran Cordeiro de Paula, de 70 anos. A sessão do júri popular que julgou o policial militar da reserva Benedito Oliveira de Lima, e a companheira dele, Luciana Gadelha de Sousa, foi realizada nesta terça-feira (3), no salão do Tribunal do Júri do Fórum de Santarém, no oeste do Pará.

Luciana Gadelha foi absolvida por clemência do crime de homicídio, e condenada por furto qualificado a uma pena de 4 anos, que ela irá cumprir em regime aberto.

De acordo com informações do juiz Gabriel Veloso, o policial militar da reserva continuará preso.

Dois advogados atuaram na defesa do casal. Igor Dolzanis, que foi nomeado para defender Benedito Oliveira, enquanto o advogado Aguinaldo de Lima Gomes defendeu Luciana Gadelha.

O crime

Segundo denúncia do Ministério Público, a vítima Iran Cordeiro, era o proprietário do bar, localizado na avenida Magalhães Barata, onde o crime aconteceu. O corpo dele foi encontrado próximo ao banheiro. Os resultados da perícia mostraram que Iran Cordeiro estava com o pescoço quebrado, apresentava marcas de estrangulamento, e uma lesão na cabeça, aparentemente causada por uma queda.

Após o crime, Bendito Oliveira de Lima, e a companheira dele, Luciana Gadelha de Sousa, fugiram para o estado do Amapá. Dois meses depois, eles foram presos como os principais suspeitos pela morte de Iran.

Segundo a promotora de Justiça, Mariana Dantas, câmeras de segurança registraram quando o casal deixou o bar. Um vigia que trabalhava nas proximidades na época do crime, ouviu gritos vindos do bar. Uma outra testemunha também afirmou ter visto o casal como as últimas pessoas a saírem do local.

“A polícia identificou que as únicas duas pessoas estranhas frequentando o bar na noite anterior eram os acusados. Inclusive, testemunhas viram que eles foram as últimas pessoas a deixarem o bar naquele dia, por volta de 1h da manhã. O vigia do posto vizinho ouviu barulhos de briga e gritos, e imagens das câmeras de segurança em locais próximos mostram que os dois saíram juntos do bar, se separaram logo à frente e se encontraram novamente antes de irem embora juntos”, explicou a promotora.

Fonte:Gleilson Nascimento, Zé Rodrigues, Sílvia Vieira — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/08:09:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...