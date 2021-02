Covid: Mulher infectada precisa amputar três dedos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem de 54 anos de Studio City, Califórnia (EUA), teve dois dedos amputados como resultado de extensos tecidos e músculos danificados depois de contrair covid em uma viagem de esqui com um grupo de amigos no norte da Itália em fevereiro passado.

