Prefeito reeleito do PL morre 16 dias antes da posse

Foto: Reprodução | Policial militar aposentado, Antonio também foi vereador por dois mandatos, em 2004 e 2016.

O prefeito reeleito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini, morreu aos 58 anos no domingo (15/12), após agravamento de um câncer no pâncreas. Ele comandava a Prefeitura da cidade paulista desde 2021 e foi reeleito em 2024 para os próximos quatro anos. Ele tomaria posse para o segundo mandato no dia 1º de janeiro de 2025.

Policial militar aposentado, Antonio foi também vereador por dois mandatos, em 2004 e 2016. Além disso, ele atuou como secretário de Segurança Pública em Itu e foi corregedor da Guarda Municipal de Itupeva.

Em nota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou a morte de Antonio. “Nossos sentimentos à esposa, Valdirene, aos filhos Gabriela, Matheus e Maria Clara, e a toda população de Cabreúva”, disse.

O PL de São Paulo, partido de Antonio, também prestou solidariedade. “Rogando a Deus para que em sua infinita bondade conforte a todos neste momento de dor, elevamos sinceros sentimentos de pêsames e prestamos solidariedade à esposa, Valdirene, aos filhos Gabriela, Matheus e Maria Clara, e a toda população de Cabreúva, bem como aos nossos correligionários da cidade e de toda região”, afirmou a legenda.

Com a morte de Antonio, a vice-prefeita eleita, Noemi Bernardes (Podemos), vai assumir a Prefeitura pelos próximos quatro anos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/12:20:04

