Agricultores familiares da região do baixo amazonas são orientados sobre acesso ao crédito fundiário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na quinta-feira (1º), técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) e das prestadoras privadas participam de capacitação.

A programação iniciou na terça-feira (29), com o seminário direcionado aos agricultores e representações. O trabalho está sendo executado pela equipe da Unidade Técnica Estadual (UTE) da Sedap, que atua diretamente com o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

Os agricultores familiares dos municípios de Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém, no oeste paraense, participarão de uma programação que os orientará sobre o acesso ao crédito fundiário. A programação começou na terça-feira (29) e segue até sexta (2) em Santarém, no oeste paraense.

You May Also Like