Governo publica edital para construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em Novo Progresso

Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Foto: Reprodução) –

Saiu no Diário Oficial do governo o estado do Para desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, a publicação do edital que autoriza abrir licitação para a construção do quartel do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Novo Progresso. Demanda antiga da região, que é populosa e abriga grande número de empresas, com alto índice de incêndios.

A obra tem orçamento inicial de R$ 4.152,954,62 milhões (quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

O local para construir o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em Novo Progresso, foi doado pelo município, o lote está localizado na travesa Belém, no bairro Jardim Europa com 1.600m².

O edital foi publicado no Diário Oficial desta quita-feira (24/08). O comandante geral dos Bombeiros, Coronel QOBM Jaime de Aviz Beijo, disse que a abertura da concorrência marca o fim de uma longa etapa de discussões e ajustes técnicos e legais. “Foi um processo complexo e cuidadoso, para atender todas as exigências legais e as necessidades da região”, disse o comandante.

