Novos recursos no WhatsApp: saiba como esconder o ‘online’ e ‘visto por último’

Essas opções estão sendo liberadas aos poucos e até o final deste mês estarão disponíveis a todos os usuários

O WhatsApp está liberando aos poucos um recurso que permite esconder o status “online” e a informação “visto por último”, que aparecem nas contas dos usuários. De acordo com a empresa, que anunciou a novidade nesta terça-feira (9), essa opção estará disponível a todos os usuários até o final do mês. Porém, ao esconder essas informações de sua conta, você também não conseguirá ver o status nas contas de outras pessoas. As informações são do G1 Nacional.

Veja como esconder o status ‘online’ e o ‘visto por último’ da sua conta

Vá em configurações e selecione “Conta”;

Selecione “Privacidade”;

Clique em “Visto por último e online”;

Escolha quem pode ver o “visto por último” (“Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”);

Escolha quem pode ver o “online” (todos ou a mesma opção escolhida no “visto por último”).

Outras novidades

O WhatsApp informou que também vai permitir deixar grupos sem que todos fiquem sabendo e bloquear capturas de tela (print screen) em mensagens de visualização única. Essas mudanças serão ativadas automaticamente e não será preciso mudar configurações da conta.

No caso da saída silenciosa de grupo, com a atualização do WhatsApp, o aviso de que alguém deixou a conversa será exibido somente para os administradores do grupo. A mudança será liberada a partir desta terça-feira (9) e poderá ser observada no aviso que o aplicativo mostra antes de você sair de um grupo.

O aplicativo também está testando um bloqueio da captura de tela em mensagens de visualização única, incluindo fotos e vídeos, com o objetivo de oferecer mais uma camada de proteção para usuários compartilharem registros quando não querem que eles fiquem disponíveis para sempre aos seus contatos. A funcionalidade será liberada para todos em breve.

Quando os recursos estarão liberados

Como os recursos são liberados aos poucos, é possível que eles não estejam disponíveis a todos os usuários de imediato. Para ter acesso às novidades, é importante manter o aplicativo atualizado, pois vai garantir uma versão mais recente, que está apta a receber a nova funcionalidade.

Veja como atualizar o WhatsApp:

Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por “WhatsApp”;

Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título “Atualizar”;

Clique em “Atualizar” e aguarde o download;

O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado.

Importante: se em vez de “Atualizar”, o botão estiver com a mensagem “Abrir”, o aplicativo já está na versão mais recente disponível. (Com informações do O Liberal).

