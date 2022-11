Agrônomo é assassinado a tiros dentro de caminhonete em MT

Afrelino Baptistella Júnior — Foto: Divulgação

Segundo a polícia, a vítima conversava com uma mulher quando um suspeito em uma moto se aproximou e fez vários disparos em direção ao homem e, em seguida, fugiu.

Um engenheiro agrônomo, identificado como Afrelino Baptistella Júnior, de 35 anos, foi assassinado a tiros nessa terça-feira (22). Segundo a Polícia Militar, ele estava dentro de uma caminhonete no Bairro Parque dos Lagos, em Primavera do Leste, 259 km de Cuiabá

Ainda conforme a PM, a equipe foi acionada por uma mulher que também estava no veículo e conversava com Afrelino, quando foram surpreendidos pelo suspeito em uma moto, que se aproximou e fez vários disparos contra o homem e, em seguida, fugiu.

Devido aos ferimentos, a vítima perdeu o controle do veículo, atravessou a avenida e bateu em outro carro que estava estacionado, informou a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas Alfrelino já estava morto. A mulher foi atingida com um disparo no braço direito, recebeu atendimento médico e permaneceu no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para análise e remoção do corpo da vítima. Uma equipe da PM fez buscas pelo suspeito, mas até a publicação desta reportagem, ele não foi encontrado.

A Divisão de Homicídios da Delegacia de Polícia Civil do município investiga o caso. (Com informações do g1 MT).

Afrelino Baptistella Júnior, de 35 anos, foi assassinado a tiros em Primavera do Leste. — Foto: Divulgação

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...