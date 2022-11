Ação apreende 10 toneladas de pirarucu, além de cigarros e drogas, no Para

As mantas de pirarucu estavam no porão da embarcação fiscalizada em Melgaço, no Pará — Foto: Divulgação

Agentes afirmaram que foi a maior apreensão da espécie do peixe dos últimos cinco anos.

Uma ação conjunta dos órgãos de segurança pública estadual do Pará apreendeu 10 toneladas de pirarucu transportadas de forma irregular, às proximidades do Furo do Laguna, em Melgaço, no Marajó. Além disso, também foram apreendidos cigarros, drogas e uma motosserra, na mesma região. As apreensões foram divulgadas na terça (22).

Somente a carga de peixe apreendida está avaliada em R$ 400 mil, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A apreensão foi feita no último domingo (20) e o destino da mercadoria era o município de Igarapé-Miri, no Baixo Tocantins, onde o pirarucu, oriundo de Santarém, na oeste do Pará, seria vendido em feira livre.

O peixe, da espécie Arapaima gigas, já havia sido beneficiado artesanalmente em manta seca. A quantidade é a maior da espécie apreendida na região nos últimos cinco anos, segundo os agentes.

Durante a abordagem, os agentes identificaram que a embarcação e a tripulação estavam irregulares, sem autorização dos órgãos de fiscalização. Além disso, não havia homologação do órgão sanitário para transportar o pescado, guardado no porão.

O diretor do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), delegado Arthur Braga, informou que todos os procedimentos foram realizados.

“Foi feita a condução do proprietário da embarcação e a prisão do mesmo em flagrante, em razão do transporte ilegal. A carga não possuía nenhum tipo de documentação, e eles foram conduzidos e apresentados em ‘Antônio Lemos’, e encaminhados a Breves”, explicou.

O responsável foi autuado em flagrante, com arbitramento de fiança. De acordo com a Segup, ele vai responder por sonegação fiscal, pesca de peixe abaixo da medição permitida e contra a relação de consumo, uma vez que a carga apresenta riscos à população.

O material apreendido será avaliado pelo órgão de fiscalização sanitária, para saber se é apropriado ao consumo. Se for considerada em condições de uso, a carga será doada à população da região, por ser um produto perecível.

Outras apreensões

Cigarro foi apreendido com outros materiais em outra ação integrada. — Foto: Divulgação

Na terça-feira (22), durante outra ação integrada, foram apreendidos, em outra embarcação, 25 caixas de cigarro, cada uma com 50 maços, avaliadas em R$ 25 mil.

A apreensão incluiu também um tablete de maconha prensada e uma motosserra sem autorização de uso, conforme informou a Segup.

Um homem foi autuado em flagrante por crime contra a ordem tributária, visto que o material não foi submetido aos trâmites legais, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi feito contra o acusado pela posse do equipamento. Contra outro homem que estava na embarcação foi feito um TCO por posse de droga. (Com informações do g1 Pará — Belém).

