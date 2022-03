Agrônomo é executado a tiros em Marabá; criminoso fugiu sem deixar pistas

A execução do profissional de agronomia deixou abalados emocionalmente moradores da Folha 33, local onde a vítima foi criada (Foto:Reprodução/Redes sociais)

Magnum Taveira Belizário preparava sua candidatura para deputado federal e pretendia concorrer às eleições deste ano

A Polícia Civil do Pará investiga o assassinato do agrônomo Magnum Taveira Belizário, executado a tiros, por volta de 20h, da noite da última segunda-feira (28), na Rua Sol Poente, Bairro Cidade Nova, em Marabá, no sudeste paraense. A execução do profissional de agronomia deixou abalados emocionalmente moradores da Folha 33, local onde a vítima foi criada. (Com informações do site Debate Carajás).

Pessoas que presenciaram o crime informaram que o assassino se aproximou de Magnum e atirou diversas vezes contra o agrônomo, que não teve chance de defesa. As testemunhas também disseram que não houve tempo para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima morreu no local do crime.

Após matar Magnum, o criminoso fugiu sem deixar pistas. O agrônomo era divorciado. Ele foi candidato a vereador em 2012, mas não conseguiu ser eleito. Sua formação na área de Agronomia foi feita pela antiga Universidade Federal do Pará (UFPA), em Marabá. Ele trabalhava com organização de projetos e captação de recursos junto ao governo federal destinados a alavancar os negócios de produtores rurais na Região do Carajás.

Magnum preparava sua candidatura para deputado federal e pretendia concorrer às eleições deste ano, no grupo do pré-candidato a governador do Estado do Pará, senador Zequinha Marinho (PL). A Polícia Civil informou que a motivação e autoria do crime são desconhecidas, porém já trabalha com algumas linhas de investigação.

29/03/2022

