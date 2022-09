Sete paraenses acertam números da Mega-Sena e somam prêmio de mais de R$ 400 mil; confira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online. Quanto eu vou gastar para apostar na Mega-Sena?

O sorteio do concurso 2524 contemplou quatro felizardos de Belém, um de Redenção, Rio Maria e Santarém, que juntos, somam um prêmio de R$ 439,146,08 Quatro dos sortudos ganharam R$ 43.914.62 e três R$ 87.829.12/R$ 87.829.24. Sete paraenses quase tiveram o sonho de se tornar milionários realizado após acertarem cinco números da Mega-Sena e levarem para casa R$ 43.914.62 e R$ 87.829.12. O sorteio do concurso 2524 ocorreu na última quarta-feira (28) e contemplou quatro felizardos de Belém, um de Redenção, Rio Maria e Santarém, que juntos, somam um prêmio de R$ 439,146,08.

