Águas de Novo Progresso – Encerramento do Projeto Pioneiros premia jovem com proposta inovadora

Na última semana, a Águas de Novo Progresso concluiu a primeira edição do Projeto Pioneiros, voltado a estudantes do ensino médio da Escola Estadual Waldemar Lindermayer. Durante cinco meses, os alunos foram desafiados a desenvolver soluções criativas e tecnológicas para problemas de saneamento básico, unindo aspectos técnicos e sociais.

O encerramento foi marcado pela premiação da aluna Erica Franciele Mesquita Luz, que apresentou uma proposta visionária de expansão da Estação de Tratamento de Água da concessionária. A ideia, elogiada pela banca avaliadora, destacou-se pela proposta apresentada e pelo impacto potencial no acesso à água tratada e no desenvolvimento sustentável da região. “O projeto reflete o tema ‘Água para todos e gestões sustentáveis e inovadoras’ e inspira outros jovens a pensarem além, contribuindo para um futuro melhor para nossa comunidade”, afirmou Erica.

Durante o programa, os estudantes participaram de palestras e reuniões virtuais, recebendo suporte de gestores e colaboradores da Águas de Novo Progresso e da Regional bem como do Instituto Aegea através Academia Aegea “A evolução do grupo foi notável em cada etapa do projeto. Ficamos muito satisfeitos com os resultados e com o envolvimento dos alunos”, avaliou Cida Viveiros, coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária.

Ainda segundo a coordenadora, os alunos foram acompanhados de perto pela analista de Responsabilidade Social, Anna Heinz, que forneceu orientações e suporte necessário durante toda a execução do projeto.

Uma banca avaliadora formada por representantes da escola e Águas de Novo Progresso, sendo das áreas Operacional, Gestão e de Responsabilidade Social foi responsável por avaliar e eleger o trabalho vencedor. A aluna vencedora garantiu uma vaga no Prêmio Inovação – categoria Jovens Pioneiros, competição nacional que reúne os melhores projetos das concessionárias da Aegea Saneamento em todo o país.

Sobre o Projeto Pioneiros

A iniciativa desenvolvida pela primeira vez pela Águas de Novo Progresso busca estimular o pensamento inovador entre estudantes do ensino médio de escolas públicas, fornecendo base para que identifiquem e proponham soluções sustentáveis para desafios do saneamento básico em suas comunidades. Com orientação de tutores – voluntários da concessionária e da regional –, os participantes mergulharam na realidade da concessionária, combinando aprendizado técnico e prática com o desenvolvimento de projetos de impacto social.

O Pioneiros visa não apenas solucionar problemas locais de saneamento, mas também fomentar uma nova geração de lideranças conscientes e comprometidas com o desenvolvimento sustentável.

