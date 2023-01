Aguas de Novo Progresso investe na capacitação dos operadores da Estação de Tratamento beneficiando toda a cidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

A Estação de Tratamento de Água de Novo Progresso beneficia a população com um produto purificado e potável. Toda a água tratada na estação passa por um rigoroso controle de análises garantindo que todos os parâmetros previstos na legislação sejam seguidos. Fonte:Assessoria de Comunicação Ae gea MT Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/10:20:37

