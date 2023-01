Prefeita de Carlinda no Mato Grosso renuncia ao cargo após posse de Lula

Segundo a prefeita, as convicções políticas dela não estão de acordo com a administração do novo presidente. —( Foto: Assessoria)

A prefeita da cidade de Carlinda, a 724 km de Cuiabá, Carmelinda Leal Martines Coelho (União Brasil), renunciou ao cargo, nesta terça-feira (3), devido a insatisfação com o resultado das eleições presidenciais realizadas no dia 30 de outubro de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

De acordo com a nota emitida pela Câmara Municipal, Carmelinda entregou a carta de renúncia na prefeitura às 9h30 desta terça. No documento, ela diz que não concorda com a gestão do novo presidente e abdica do cargo como prefeita.

“Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 1/1/2023, pelo novo presidente da república e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim na frente do poder executivo municipal”, consta na carta.

Carmelinda disse que vai “continuar lutando como cidadã, e está certa de que, mais uma vez, acertou e agiu em benefício do povo de Carlinda”.

Na nota, a câmara informou que a prefeita concordou em permanecer no cargo até o dia 31 de janeiro, para que o seu sucessor, o vice-prefeito pastor Fernando Ribeiro (PSC), possa ter uma transição adequada e assumir como chefe do executivo municipal.

Perfil da prefeita

Nasceu em 16 de Julho de 1976 em Assis Chateaubriand (PR). Ela chegou no município de Carlinda ainda adolescente no ano de 1988.

Carmelinda é casada há 27 anos com o pecuarista Pedro Carlos Martines Coelho, tem uma filha, Daniele Luíza Martines, e um neto, Pedro Martines.

A prefeita já trabalhou em uma empresa privada por 14 anos, na qual ocupou o cargo de gerente administrativa.

Em 2015 quando atendeu a um convite do Democratas, filiou-se ao Partido e foi eleita presidente do partido.

Em 2016 concorreu à vaga do executivo municipal com a chapa Renova Carlinda, e foi eleita com 4.036 votos, sendo a 1º mulher a assumir o executivo municipal.

Em 2020, após manifesto da população Carlindense para que concorresse a reeleição, foi reeleita com 4.646 votos para a gestão 2021/2024.

