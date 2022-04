Preso em Santarém suspeito que torturou e estuprou ex-companheira

(Foto: Reprodução TV Impacto) – Na manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Civil prendeu o homem identificado como Gabriel de Albuquerque Brasil, suspeito de cortar o cabelo, arrancar o aparelho dentário, estuprar e ainda manter a ex-companheira em cárcere privado, em Santarém.

O crime, considerado hediondo, ocorreu em 20 de março na residência da mãe do suspeito. Segundo o Delegado Gustavo Soares, a intenção de Gabriel era punir a ex-companheira pelo fim do relacionamento. (As informações O Impacto – Colaborou Lorenna Morena).

“Ele tirou ela de cima de uma motocicleta. Na casa da mãe, cortou os cabelos dela com uma faca de serrinha, arrancou os aparelhos dentários com a faca, cortou ela todinha, a agrediu, ameaçou. Manteve em cárcere durante 10 horas, e não contente com isso levou ela pro terreno baldio, estuprou, manteve relação sexuais por 2 horas”, contou o delegado.

A jovem foi socorrida por uma amiga que a viu em via pública e a encaminhou para a delegacia, onde prestou depoimento. Após investigação e confecções dos laudos periciais que comprovaram os relatos da vítima, a polícia deflagrou mandado de prisão na sexta-feira (8), mas só hoje foi possível capturá-lo.

Na delegacia, Gabriel negou as acusações e alegou que a vítima sempre o provocava fazendo ciúmes e que não era a primeira vez que ocorreu algo semelhante. Disse ainda que já havia uma medida protetiva contra ele e que a jovem havia retirado. No entanto, o delegado afirma que ele não foi encontrado para ser intimado sobre a medida protetiva.

Gabriel já tem passagens pela polícia por assalto e lesão corporal. O acusado, que já está a disposição da Justiça, deve responder pelos crimes de ameaça, lesão, injúria real, cárcere privado e estupro.

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/15:24:33

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...