AL aprova projeto que permite mineração em áreas de preservação ambiental

O PLC recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa

Por 19 votos a 3, a Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação, na manhã desta segunda-feira (08), o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 64 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que permite atividades de mineração em áreas de preservação ambiental. Apenas o deputado estadual Wilson Santos (PSD) e os petistas Valdir Barranco e Lúdio Cabral foram contra a matéria.

O texto, que autoriza a realocação de reserva legal dentro do imóvel rural para a extração de minerais e dá garantia às mineradoras para que explorem minérios em reservas ambientais de propriedades que estão dentro do Pantanal, Cerrado e Amazônia Mato-grossense, já havia sido aprovado em primeira votação no dia 1º de novembro do ano passado, por 16 votos a 3.

De acordo com a matéria, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) passará a ser a responsável por conceder ou não a autorização para a exploração das reversas legais e Áreas de Preservação Permanente (APPs) de uma propriedade, desde que sejam substituídas por outra área de preservação, com a mesma dimensão ou 10% superior de tamanho e que seja no mesmo bioma.

Contrário ao projeto desde a primeira votação, Valdir Barranco, garantiu que o PLC é ilegal poderá ser judicializado mesmo com a aprovação.

“Nós não somos contra o garimpo e a mineração. Temos muito a aproveitar porque o Estado tem todo o seu minério para extrair, mas somos contra a irresponsabilidade e a mentira que estão falando. Quem está dizendo que esse projeto vai avançar está mentindo. Já caiu na Justiça e vai cair de novo, porque essa casa não tem competência para aprovar a matéria”, disse Barranco em plenário.

O PLC recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente da Asembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Carlos Avalone (PSDB). Agora, segue para sanção do governador Mauro Mendes (União Brasil).

