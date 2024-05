Publicação Nº 100/2024 – M. DA COSTA CARETTA – PONTO DE ENCONTRO CONVENIÊNCIA E ESPETINHOS

M. DA COSTA CARETTA (PONTO DE ENCONTRO CONVENIÊNCIA E ESPETINHOS ML TURISMO) inscrita no CNPJ: 36.044.167/0001-00, situada na Av. Orival Prazeres , n° 1577, BARRACÃO PROXIMO A UNIKA, no Bairro , Vista Alegre, em Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da “AUTORIZAÇÃO DE FUCIONAMENTO’ – (AF), através do Protocolo Nº 922/2024 ,em 8 de maio de 2024 para sua atividade, bares e outros estabelecimentos especializados em servi bebidas, com entretenimento.

