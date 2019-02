Mauro Mendes acompanhará vice-presidente da República em Sorriso em solenidade no agronegócio

Redação Só Notícias (foto: Mayke Toscano/arquivo)

O governador Mauro Mendes (DEM) confirmou presença na solenidade com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, sexta-feira (15) em uma fazenda, em Sorriso, na MT-404, para acompanhar a abertura do plantio do milho, safrinha 2019, e encerramento da safra de soja. Será a primeira visita do governador ao Nortão após sua posse em 1º de janeiro e também a primeira visita do vice-presidente a Mato Grosso.

É esperada a confirmação da vinda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mas a tendência é que comparecerá e deve anunciar medidas que o governo está planejando para o agronegócio.

Conforme Só Notícias/Agronotícias já informou, a mais recente estimativa da área cultivada de milho em Mato Grosso passa a ser prevista em 4,69 milhões de hectares, o que representa incremento de 1,62% em relação à safra anterior. O aumento é motivado pelo adiantamento nos trabalhos de campo com a soja, o que está colaborando para que grande parte das áreas de milho sejam semeadas dentro da janela ideal do Estado.

Em agosto do ano passado, o então presidente Michel Temer (PMDB), esteve em Lucas do Rio Verde lançando a colheita nacional de algodão.

Fonte:Só Notícias.

