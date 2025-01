Além de erguer cerca com a Bolívia, Argentina vai reforçar barreiras na fronteira com o Brasil, diz ministra de Milei

Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, em 11 de março de 2024 — Foto: Reuters

País havia já anunciado intenção de construir alambrado de 200 metros em posto de fronteira com a Bolívia, citando preocupações com o contrabando e o tráfico de drogas.

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, disse nesta terça-feira (28) que vai reforçar os controles de fronteira com o Brasil. A declaração ocorre em meio a uma polêmica no país depois de o governo de Javier Milei anunciar a construção de um muro com a Bolívia, semelhante ao que os EUA querem construir na fronteira com o México.

“Além da Bolívia, planejamos expandir (essa política) para outros pontos de fronteira. Agora, vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma fronteira onde se entra no país a pé em muitos lugares, e onde tivemos assassinos e problemas”, declarou a ministra à rádio argentina Mitre.

No último dia 24, uma cidade da província de Salta, no norte da Argentina, anunciou que lançaria uma licitação para a construção de um alambrado de 200 metros de extensão na fronteira com a Bolívia, em parceria com o governo Milei.

O objetivo é conter travessias ilegais de pessoas, além do contrabando, e a iniciativa ecoa a construção do muro entre os EUA e o México, que voltou à pauta em Washington nos primeiros dias do novo governo de Donald Trump, visto como exemplo por Milei.

“Foi solicitada a construção de uma cerca linear […] para evitar que as pessoas cheguem à cidade sem passar pela migração”, disse Adrián Zigaran, interventor da cidade de Águas Blancas.

De acordo com o interventor, a cerca terá 2,50 metros de altura e ficará no trajeto entre a aduana argentina e um terminal de ônibus. A grade estará antes do acesso ao rio Bermejo, que é a fronteira natural entre Argentina e Bolívia.

O rio Bermejo está dentro da chamada “Rota da droga”, segundo o Ministério da Segurança argentino. Mas também é usado por argentinos que compram produtos mais baratos na cidade boliviana de Bermejo, em frente à Aguas Blancas, e depois retornam à Argentina.

“Passam ares-condicionados, geladeiras de duas portas, eletrodomésticos de última geração, como 10 viagens por dia. A verdade é que estão rompendo o tecido comercial de Orán e do norte argentino com esse descontrole de importação de mercadoria ilegal”, assinalou Zigarán.

A medida provocou reações da diplomacia boliviana. O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia expressou “preocupação” com anúncio.

As autoridades bolivianas afirmaram ainda que temas fronteiriços devem ser tratados por mecanismos de diálogo bilaterais, pois “qualquer medida unilateral pode afetar a boa vizinhança e a convivência pacífica entre povos irmãos”.

A construção da cerca se insere no “Plano Güemes”, que o governo de Javier Milei lançou em dezembro do ano passado para “combater os crimes federais”.

A Argentina está adotando medidas para conter o tráfico de drogas na fronteira da província de Salta, no norte do país. As cidades que estão no foco das ações ficam a cerca de 1.600 km de Buenos Aires.

