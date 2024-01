Alerta laranja para temporais e ventania em partes do PA, AM, MT e RO

Alerta laranja para temporais e ventania em partes do MT, AM, PA e RO – Fonte: INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para tempestade nesta quarta-feira (17) até às 10h00 de quinta-feira (18), os riscos potenciais desse alerta são: chuva 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Atenção: Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Região Norte

– Pará: Altamira, Bannach, Cumaru do Norte, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Tucumã

– Amazonas: Alvarães, Amaturá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Coari, Fonte Boa, Humaitá, Itamarati, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã, Pauini, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini

– Rondônia: Alta Floresta D”Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D”Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Costa Marques, Cujubim, Espigão D”Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D”Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D”Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia D”Oeste, São Felipe D”Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso e Vilhena

Região Centro-Oeste

– Mato Grosso: Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Carlinda, Castanheira, Colíder, Colniza, Cotriguaçu, Guarantã do Norte, Juara, Juína, Juruena, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Rondolândia, Santa Cruz do Xingu, Tabaporã, Terra Nova do Norte e Vila Rica

Classificação das cores dos alertas do INMET

Alerta Amarelo – Perigo Potencial: situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Alerta Laranja – Perigo: situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Alerta Vermelho – Grande Perigo: situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.

