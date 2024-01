Morador de rua é encontrado morto em calçada no centro comercial de Santarém

O morador de rua conhecido por Mário Jorge morreu por volta das 21h de terça-feira (16), em uma calçada situada na esquina da rua Padre João com Silvério Sirotheau, divisa dos bairros Aldeia e Centro Comercial de Santarém.

A suspeita é que ele tenha sofrido uma parada cardíaca, mas somente após os exames cadavéricos realizados pela Polícia Cientifica, será possível confirmar a causa da morte.

A esquina servia de abrigo improvisado para outros moradores de rua. Inclusive, o companheiro identificado como Pedro Júnior detalhou ao repórter Bena Santana, os momentos que antecederam a morte de Mário Jorge.

“Ele tava deitado. Chegou um colega nosso, trouxe uma panela de sopa, comemos juntos. Minha mãe deu duas vezes pra ele, ele jantou, tomou água. Perguntou por mim pela última vez e se deitou. Começou a vomitar, vomitar, e minha mãe perguntou se ele tava sentindo alguma coisa. Disse que era só tontura e dor de cabeça”, afirmou.

Em seguida, Pedro Júnior saiu para urinar, quando voltou viu Mário Jorge se debatendo. Na ocasião, chegou a pensar que se tratava de uma epilepsia e saiu para pedir ajuda. Ao retornar, ele já não tinha sinais vitais, estava frio e com rigidez no corpo.

Mário Jorge frequentava o Centro POP Dom Lino Vombommel.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/13:12:27

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...