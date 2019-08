Operação ‘Cachoery’ prende jovem com 1 kg de pedra de oxi dentro de embarcação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações apontaram quer Jadson Soares da Cruz era responsável por transportar material entorpecente do Amazonas para a cidade de Oriximiná.

Segundo informações do delegado William Fonseca, foi feito um trabalho de investigação conjunto entre as polícias de Oriximiná e Itacoatiara para que a operação fosse deflagrada.

Um jovem do município de Itacoatiara, Amazonas, foi preso dentro de uma embarcação da linha Manaus-Oriximiná, com 1kg de pedra de oxi. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (30), dentro da operação “Cachoery”, deflagrada pela Polícia Civil de Oriximiná, oeste do Pará.

Jadson Soares da Cruz estava com as pedras de oxi presas ao corpo — Foto: Polícia Civil/Diulgação

