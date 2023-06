Alexandre de Moraes determina depoimento de Bolsonaro no caso de suposta tentativa de golpe

Oitiva determinada por Moraes está relacionada às investigações sobre a reunião entre Bolsonaro e o senador Marcos do Val (Foto:Fellipe Sampaio /SCO/STF)

Ex-deputado Daniel Silveira também será ouvido em depoimento com data ainda a ser marcada

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido pela Polícia Federal (PF), juntamente com o ex-deputado Daniel Silveira. A data do depoimento será agendada pela corporação.

Essa oitiva está relacionada às investigações sobre a reunião entre Bolsonaro e o senador Marcos do Val (Podemos-ES), na qual teriam sido discutidas supostas tratativas de um golpe de Estado.

Na quinta-feira (16), o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito dessa investigação. A pedido de Moraes, agentes da Polícia Federal (PF) estiveram no gabinete parlamentar no Senado e em seus endereços em Vitória.

Em fevereiro, Moraes determinou a abertura da investigação para apurar as declarações do senador de que havia recebido uma proposta para participar de um golpe.

Marcos do Val afirmou após as buscas que essas medidas foram tomadas após ele solicitar a convocação de Moraes para prestar depoimento na CPI dos Atos Golpistas no Congresso.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/17:57:32

