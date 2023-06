Felipão sai da “aposentadoria” para assumir o Atlético-MG

Felipão não era o plano A da diretoria do Galo, mas acabou sendo a pção para comandar o time na sequência da temporada. Foto:| José Tramontin/athletico.com.br

Apesar de não ter sido a primeira escolha da diretoria atleticana, Luiz Felipe Scolari aceitou deixar cargo na direção do Athletico-PR para substituir Eduardo Coudet no comando do clube mineiro.

O Atlético-MG anunciou um novo treinador para sua equipe. Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, assume o cargo deixado por Eduardo Coudet. Felipão, como é conhecido, é um pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e estava ocupando o cargo de diretor técnico no Athletico-PR antes de acertar sua chegada ao Galo. Apesar de ter anunciado anteriormente que não comandaria mais clubes, o treinador decidiu aceitar a proposta do Atlético-MG e é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias.

Inicialmente, Felipão não era a primeira opção do Atlético-MG. O clube mineiro tinha como candidato principal o técnico português Bruno Lage, de 47 anos. No entanto, Lage optou por permanecer na Europa e avaliar propostas da Espanha e da Arábia Saudita, descartando a possibilidade de vir para o Brasil junto com sua família.

Diante disso, o Galo rapidamente buscou alternativas dentro do cenário nacional e voltou suas atenções para Felipão. O treinador, que acumulou derrotas no Athletico-PR, decidiu buscar novos desafios e voltou ao comando de uma equipe, mesmo após morrer que não pensava em treinar outro clube no Brasil.

As pessoas com Felipão foram ágeis e seguiram as tratativas com Bruno Lage. Luiz Felipe Scolari possui uma extensa trajetória de conquistas e trabalhos bem-sucedidos. Seu último clube foi o Athletico-PR, no qual chegou à final da Copa Libertadores em 2022. Antes disso, ele teve passagens pelo Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras.

No Atlético-MG, Felipão terá a oportunidade de trabalhar novamente com o atacante Hulk. Os dois permaneceram juntos na Seleção Brasileira durante o fatídico jogo do 7 a 1 contra a Alemanha, no Mineirão, durante a Copa do Mundo de 2014.

O primeiro desafio do novo técnico será contra o Fluminense, no dia 21 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h30 (horário de Brasília).

Na Copa Libertadores, Felipão terá como objetivo confirmar a classificação para as oitavas de final no dia 27 de junho, contra o Libertad, no Paraguai. O Atlético-MG precisa apenas de um empate para avançar na competição.

PRINCIPAIS TÍTULOS DE FELIPÃO:

Copa do Mundo: 1 (2002)

Copa das Confederações: 1 (2013)

Copa Libertadores: 2 (1995 e 1999)

Recopa Sul-Americana: 1 (1996)

Campeonato Brasileiro: 2 (1996 e 2018)

Copa do Brasil: 4 (1991, 1994 ,1998 e 2012)

Estaduais: Campeonato Gaúcho (1987, 1995 e 1996)

Regionais: Torneio Rio São Paulo (2000) e Copa Sul-Minas (2001)

Futebol da China: Superliga Chinesa (2015, 2016 e 2017), Liga dos Campeões da AFC (2015), Supercopa da China (2016 e 2017) e Copa da China (2016)

