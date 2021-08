Altamira: manifestantes ‘fecham’ aeroporto e geram tensão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após alguns momentos de tensão, o vice-prefeito de Altamira, Jorge Goncalves de Souza, recebeu uma comissão de cinco manifestantes, dentro do aeroporto, e negociou com o grupo.

De acordo com informações da RBATV, os manifestantes são moradores da Gleba Assurini e querem a restauração de um trecho de mais de 15 quilômetros. Após chegarem ao aeroporto, constataram que apenas o vice-prefeito estava no voo que acabara de chegar. Ainda assim, cercaram o local para exigir uma rodada de negociações.

Indígenas e agricultores exigiam reunião com representante da Prefeitura de Altamira que chegava em voo (Foto| Via WhatsApp)

