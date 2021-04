Quatro pessoas são presas em Altamira e moto roubada é apreendida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A primeira ação ocorreu quando um militar, que saía de serviço, avistou um carro circulando em alta velocidade. O militar então decidiu pedir apoio e seguir o veículo. Com a chegada da equipe policial no local, os dois rapazes que estavam no automóvel foram abordados e durante a revista um revólver calibre. 38, uma balança de precisão e uma quantia de R$ 580 foram encontrados.

Quatro pessoas foram presas em Altamira, sudoeste do Pará. A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e uma motocicleta roubada. As informações são desta quinta-feira (22).

