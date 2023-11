Altamira – Poste cai sobre carro na PA 415 e motorista fica preso dentro do veículo

Chovia bastante no momento do acidente, quando o motorista foi surpreendido pela estrutura de concreto caindo sobre o capô. Sem poder sair, com medo dos cabos energizados, o motorista ligou para o socorro, e aguardou. A chuva começou por volta das 18h30 e só parou cerca duas horas depois. Um temporal que causou muitos estragos na cidade e na área derrubando árvores sobre a rede de energia, o que provocou queda de tensão e apagões em várias partes da cidade.

O motorista circulava pela PA 415, próximo ao antigo Parque de Exposições, quando o acidente aconteceu. Uma árvore caiu sobre a rede de energia sobrecarregando os cabos, e derrubando vários postes, e um deles acabou caindo sobre o veículo.

“O nosso sistema é monitorado, então à medida que a gente perde um circuito a gente já sabe lá no centro de operações, e a partir daí a gente aciona as equipes para irem percorrer o circuito e tentar identificar a causa.”, destacou Genilson Sampaio, da Equatorial Energia.

Foi dessa forma que eles encontraram o carro embaixo do poste na Rodovia Ernesto Acioly. Após desligar a rede, as equipes removeram os cabos e em seguida, com apoio de um caminhão e um guincho, foi possível liberar o carro e o motorista sair de dentro do veículo. Apesar do susto que ele tomou, sendo parado de forma brusca com um poste caindo sobre o carro, o motorista não se feriu. Segundo as equipes da concessionária de energia, o motorista agiu certo em ficar protegido dentro do veículo e ligar para o número de emergência.

“A primeira orientação é não se aproximar dos cabos elétricos, apesar da gente ter um sistema inteligente que ele isola lá na nossa subestação, a gente não aconselha ninguém dos cabos que estão no chão.”

Em caso de acidentes com a rede de energia elétrica, é preciso acionar a concessionária de energia para que os cabos sejam desenergizados, o número é 0800-091-0196, se houver vítimas feridas, ou presa às ferragens, os bombeiros devem ser acionados através do número 193, ou o número de emergência do NIOP, o 190.

Fonte: Confirma Noticia/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2023/16:13:41

