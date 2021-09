Alter do Chão conquista prêmio de Melhor Destino Turístico Nacional em 2021

(Foto: Cristino Martins / O Liberal) – Anúncio é do XXXI Prêmio UPIS de Turismo, feito nesta segunda-feira (27)

Com 97.55% dos votos dos participantes de enquete no País, Alter do Chão, no município de Santarém, no Oeste do Pará, conquistou o prêmio de Melhor Destino Turístico Nacional em 2021, no XXXI Prêmio UPIS de Turismo, nesta segunda-feira (27). Na segunda colocação ficou a Chapada Diamantina, na Bahia, com 1.48% dos votos, e, na terceira posição, Jalapão, no Tocantins, com 0.99%.

Confira a galeria com algumas das belezas de Alter do Chão:

Como ressalta o UPIS, Alter do Chão é um dos distritos administrativos do município de Santarém, no estado do Pará. Localizado na margem direita do Rio Tapajós, dista do centro da cidade cerca de 37 quilômetros através da rodovia Everaldo Martins.

Em 2009, o jornal inglês “The Guardian” colocou Alter do Chão como uma das mais belas praias do Brasil.

Em outras duas premiações do UPIS, cujo resultado foi divulgado nesta segunda-feira, a Itália venceu na categoria Melhor Destino Turístico Internacional em 2021, e o Melhor Site de Turismo em 2021 é o Melhores Destinos.

Por:O Liberal

