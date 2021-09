Resultados de futebol: plataforma chinesa Kwai se associou a clubes de futebol brasileiros

Para chamar a atenção do público chinês, os principais clubes de futebol brasileiros estão se voltando para a Kwai, uma rede social de vídeo curto como a TikTok, que tem como objetivo se expandir para a América do Sul com o esporte mais popular do mundo. A plataforma não vai ajudar a acompanhar os resultados de futebol, mas populariza maciçamente o esporte preferido dos sul-americanos.

Kuaishou é um aplicativo de smartphone para compartilhamento de vídeo. Foi desenvolvido pela Beijing Kuaishou Technology em 2011, com uma base particularmente forte entre usuários fora das cidades chinesas de primeiro nível.

O Kwai se tornou um dos maiores investidores do futebol brasileiro, buscando aumentar sua base de clientes e firmando parceria com dois dos maiores clubes do Brasil, «Flamengo» e «Santos». Kwai agora também patrocina a principal competição de futebol do continente, a Copa América, bem como o Campeonato Brasileiro. No início de setembro, um acordo histórico foi anunciado para apoiar as seleções brasileira feminina e masculina. Este patrocínio tende a melhorar as coisas, e os torcedores podem contar com um melhor resultado de futebol de seus times favoritos.

Resultado campeonato Alemão: o que esperar a seguir

O “Bayern’ está gradualmente começando a se assemelhar ao modelo da temporada passada. Se nas primeiras rodadas a equipe parecia pesada, então nas últimas partidas já podemos ver os contornos da equipe que arrebatou todos em seu caminho. A excelente forma e o entendimento mútuo permitem aos adeptos da equipa sonhar com mais um campeonato neste momento. Mas o desenrolar das coisas mostrará apenas os resultado campeonato alemão.

Os perseguidores mais próximos do povo de Munique, a saber:

“Wolfsburg”;

“Borussia “Dortmund;

“Bayer”;

“Mainz”.

até que eles mostrem um jogo estável. “Wolsfburg “ainda está no seu nível, mas não há absolutamente nenhuma confiança de que conseguirá um desempenho tão estável ao longo do campeonato. Esta opinião também pode ser aplicada a “farmacêuticos”. O Dortmund mostra um bom futebol, mas é cedo para falar de estabilidade. A poderosa linha de ataque é nivelada por problemas na defesa, quando o resultado tem que ser riscado bem no final da partida.

Mas ninguém realmente conta com o fato de que “Mainz” vai impor uma luta. A equipe nunca foi líder do futebol local, e os resultados das últimas temporadas do campeonato alemão são apenas uma prova disso. Segundo especialistas, são as próximas partidas que vão mostrar o equilíbrio de forças no futebol alemão.

