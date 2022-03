ALUNO DE 13 ANO DÁ 10 FACADAS EM COLEGA DE SALA DE AULA, VÍTIMA TEVE PULMÃO ATINGIDO

(Foto:Reprodução) – Na última terça-feira, 22, um estudante de 13 anos atacou a facadas uma aluna da mesma idade dentro de uma escola particular na capital de São Paulo.

De acordo com a advogada do colégio, o aluno que cursa o 8º ano, deu pelo menos 10 facadas na menina que estuda mesma sala. Uma das facadas atingiu o pulmão da jovem. Durante a confusão, um menino de 11 anos também foi atingido de forma superficial ao tentar evitar o ataque. (As informações são do pingafogotabloide).

De acordo com a Polícia Militar, ainda não há explicações para o ataque, que ocorreu no intervalo entre as aulas, mas informações preliminares indicam que a vítima pensou que o ataque teria sido feito com uma caneta e que inicialmente ela foi atingida pelas costas. A garota foi socorrida e teve passagem por dois hospitais.Na manhã desta quarta-feira, 23, ela está estável e não corre risco de morte.

O aluno responsável pelo ataque foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento acompanhado do pai.

Em nota publicada no site do colégio, a instituição afirmou que “as aulas e as atividades nos dias 23, 24 e 25 de março ficam suspensas para todos os alunos” e que o retorno das atividades deve ocorrer na próxima segunda-feira, dia 28. A nota destaca também que “Agradecemos, desde já, as várias manifestações de apoio e solidariedade não só junto à nossa Instituição, mas, principalmente, perante todos os envolvidos, em busca da verdade dos fatos”, disse.

Jornal Folha do Progresso em 23/03/2022/15:58:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...