Amazonas confirma transmissão local de varíola dos macacos; casos subiram de 5 para 9 em quatro dias

Amazonas tem ainda outros 8 casos suspeitos da doença (Foto:Divulgação / OMS / Imagem ilustrativa)

Os três últimos casos confirmados no Estado não possuem histórico de viagem nos últimos 21 dias e os contatos recentes são de origem desconhecida

Em apenas quatro dias, o número de casos de varíola dos macacos (monkeypox) confirmados em laboratório no Amazonas subiu de 5 para 9, sendo que três desses pacientes não possuem histórico de viagem nos últimos 21 dias e os contatos recentes são de origem desconhecida. As informações foram divulgadas pelo G1 Amazonas, com base em dados da Secretaria de Estado de Saúde do Estado (SES-AM), divulgados nesta quinta-feira (11).

Em meio a esse cenário, o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado identificou que os últimos casos confirmados são autóctone (de transmissão local).

O Plano de Contingência Nacional para Monkeypox do MS foi publicado na última sexta-feira (5) e aumentou de quatro para oito os centros de referência diagnóstica no Brasil.

Ainda segundo com informações da SES, todos os pacientes estão estáveis em isolamento domiciliar e acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus).

Há ainda outros 8 suspeitos em investigação pelo CIEVS-Manaus. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/

