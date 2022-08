Homem é preso por abusar de adolescente durante massagem, em Santarém (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A mãe da menor procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. A jovem foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames. A vítima também passará por uma escuta especializada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), para que o relatório do processo seja realizado. (Com informações do Wesley Rabelo).

Em Santarém, na região Oeste do Pará, um homem identificado como Francenildo Silva Cerdeira, de 43 anos, foi preso na última quarta-feira (10), suspeito de abusar de uma adolescente de 15 anos enquanto fazia massagem na menina. De acordo com relato dos policiais que atenderam a ocorrência, o homem é vigilante, mas também trabalha como massagista.

