Andressa Urach volta a trabalhar em boate de entretenimento adulto

“Eu avisei que eu mesmo contaria. Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu.

Há três semanas, Andressa Urach, 35, anunciava que queria “recomeçar com Deus” e, por causa disso, fecharia sua conta no OnlyFans, site cujo conteúdo é voltado para maiores de 18 anos.

Porém, agora ela parece ter mudado de opinião. Isso porque a modelo acaba de anunciar que voltará a trabalhar neste sábado (17) na Gruta Azul, uma boate de entretenimento adulto em Porto Alegre (RS).

Em maio, Andressa disse que tinha voltado a frequentar a igreja evangélica. Ela vivia em conflito com a forma como vinha ganhando dinheiro.

“Acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que, se eu morrer, não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, começou.

Ela admitiu que vinha ganhando muito dinheiro na plataforma, mas a situação estava lhe fazendo mal. “Abrir mão de um valor simbólico, que é rápido e fácil, mas para a alma, traz muitas dores. Traz culpa, acusação e peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante”, emendou na ocasião.

Após a separação tumultuada com Thiago Lopes, o empresário disse que ela havia voltado a se prostituir. Irritada, Andressa rebateu e fez um apelo às garotas de programa. Ela pediu que as prostitutas filmassem o ex-marido dela e jogassem o conteúdo nas redes sociais.

“Quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social. Ele está aqui pagando de santinho, falando mal de garotas de programa, e paga várias mulheres porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade”, disse Andressa.

