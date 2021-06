Juliana Caetano aposta em peça vermelha ao responder questões dos fãs

Juliana Caetano respondeu pergunta inusitada na web (Foto: Reprodução/Instagram)

Com muitas perguntas ousadas, a cantora Juliana Caetano, do Bonde do Forró, nunca deixa de respondê-las. Dessa vez, quando questionada sobre já ter ‘dado o seu bumbum’, a famosa que apresenta um reality de culinária ao lado de amigas, abriu o jogo.

“Se eu já dei a bunda?? Com certeza não né, se eu der fico sem, a minha tá aqui”, respondeu ela, um pouco irritada. No momento, ela apareceu com uma calcinha vermelha quase invisível, com os seios fartos para jogo, de forma deslumbrante e encantadora.

Em um outro momento, quando o assunto foi a beleza de seu traseiro, a gata apareceu com um hematoma na região, e revelou que mesmo que ele não seja, ao menos é durinho.

“Não sei, agora tá feia porque tem um roxo aqui olha, eu não sei se é muito bonita não. Mas pelo menos é dura. Olha, dizem que cada um mostra o que tem de melhor. E eu gosto muito da minha bunda, não é uma bunda grande, não é uma bunda pequena, é uma bunda média. E não tem celulite!”, disse ela, em um tom de ousadia com a parte íntima.

Está cansada

Mesmo que esteja conquistando cada vez mais espaço no mundo da música e da internet, Juliana Caetano é mais uma das famosas que sofre com ataques e mensagens ofensivas em suas publicações nas redes sociais. Há pouco tempo, ela apareceu estressada e revelou que se a situação continuar assim, não vai pensar duas vezes e vai se retirar da mídia digital.

“Eu tenho o sonho de sair da internet. É muita gente ruim, muita gente doida que vem aqui jogar ódio gratuito em cima de mim. E eu não tô feliz com isso não. Se vocês já perceberam, eu já tô saindo aos poucos”, comentou a famosa que sempre surge com os seios para jogo.

Na sequência, ela que soma quase dez milhões de seguidores no Instagram, contou que acredita ter fãs que realmente gostem dela. “E eu só não saí ainda, porque eu tenho certeza que tem gente que está aqui e que gosta de mim de verdade. E isso me faz muito feliz, muito feliz mesmo. Mas tem horas que tipo… eu já tô postando bem menos, não sei se eu vou aguentar essa pressão. Eu acho que as pessoas tem uma visão de mim, que às vezes eu não sou”, revelou.

Confira:

Rafael Carvalho em 25/06/2021 – 13:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...