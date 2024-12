Anitta avista supostos OVNIs no céu e mostra em vídeo; veja!

(Foto: Reprodução: Instagram) – Anitta se espanta ao filmar supostos OVNIs no céu

Anitta compartilha vídeo de supostos OVNIs e gera alvoroço nas redes sociais. Confira os detalhes e reações dos internautas!

OVNI é a abreviação de Objeto Voador Não Identificado, um termo utilizado para descrever objetos que se movem ou têm aparência diferente das aeronaves conhecidas. A NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, passou a usar a sigla UAPs, que significa Fenômenos Anômalos Não Identificados, após classificar várias luzes no céu como planetas, foguetes ou cometas.

Recentemente, a cantora Anitta gerou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de supostos OVNIs enquanto estava nos Estados Unidos. Na manhã do último sábado (21/12), ela publicou em seu Instagram um registro de luzes desconhecidas voando à noite, demonstrando surpresa com o que estava observando.

“Gente, o que é isso? Caraca, o que é isso?”, iniciou Anitta. “O que é isso no céu? Isso não é uma pipa. Estou dando zoom, mas não consigo ver nada. Eles estão voando de uma forma estranha… Que movimentos são esses?”, questionou, visivelmente assustada. “Será que estou maluca? Isso é uma pegadinha com a gente?”, acrescentou a funkeira na postagem.

O vídeo rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando diversas reações entre os internautas. “Podem invadir antes do vencimento da fatura do cartão de crédito?”, brincou Thayná Ellert. “Brincadeiras à parte… para mim, somos apenas um grão de poeira no vasto universo!”, comentou Elaine Cereja. “Eu realmente acredito nisso, somos apenas um grãozinho de areia, galera”, concordou Manoela Carvalho.

Extraterrestres

Anitta não é a primeira celebridade a afirmar ter avistado discos voadores. Em novembro, a influenciadora Hariany Almeida revelou, em exclusividade, que também teve um encontro com OVNIs. Ela compartilhou detalhes do ocorrido e enviou imagens do objeto se movendo no céu.

No vídeo, obtido pela Coluna Fábia Oliveira, Hariany disse que não era a primeira vez que presenciava algo assim: “Gente, não há uma estrela no céu. Olha quem voltou, na mesma direção de antes. É igualzinho ao que vi na série sobre alienígenas. Olha como brilha”, relatou, enviando também fotos do fenômeno.

Ela continuou: “Na semana passada foi a primeira vez que vi e agora novamente. Descobri que esses objetos não aparecem para qualquer pessoa. Estou tendo contato com alienígenas, com certeza”, garantiu. A nora de Leonardo já havia comentado sobre o “encontro” nas redes sociais dias atrás: “Ontem vi isso no céu, brilhava muito. Primeiro era vermelho, depois apagou. Voltou e ficou verde. Será que não era um, gente?”, perguntou.

