Anitta e Ivete Sangalo ‘trocam tapas’ nos bastidores e vídeo viraliza

Anitta e Ivete compartilharam briga fictícia nas suas redes sociais. Reprodução/Instagram

Gravação compartilhada nas redes sociais gerou especulações de desentendimento entre as duas cantoras

Alice Andersen

Anitta era uma das estrelas convidadas deste domingo (17), para o lançamento da segunda temporada do programa “Pipoca da Ivete”. Antes da transmissão do programa, Anitta e Ivete compartilharam em suas redes sociais um vídeo incomum nos bastidores. No vídeo, elas encenam uma briga fictícia, que num primeiro momento criou rumores de desentendimento.

“Ivete, como é sua relação com a Anitta?” diz um vídeo publicado pela cantora baiana no instagram após uma enxurrada de especulações dos internautas. Na legenda, em tom de ironia, ela escreve “O bicho vai pegar”.

No vídeo, uma porta é aberta e as duas aparecem ‘saindo no soco’ e logo depois se abraçando, compartilhando frases de carinho, como “você é fofa” e “eu te amo, amiga”.

“A gente ama ficar juntinhas, aiii obrigada amiga. Fofa! Fofa!”, finaliza Ivete. As especulações sobre um possível desentendimento entre Anitta e Ivete Sangalo surgiram em 2017, coincidentemente no mesmo período em que o livro “Furacão Anitta” foi lançado.

O livro, escrito pelo jornalista Léo Dias, contém uma alegação de que Ivete teria sugerido que Anitta passasse por uma situação desconfortável em um programa de televisão para garantir um convite para a gravação de um DVD. Essa narrativa alimentou os rumores de uma relação tensa entre as duas artistas.

Um suposto áudio de Anitta confirmando essa história foi vazado depois, aumentando os rumores. Embora a possibilidade de um atrito real entre elas fosse comentada pelos internautas, as duas sempre demonstraram uma boa relação.

Tanto que várias músicas de Ivete já foram incluídas nos shows de Anitta. Ao mesmo tempo, a artista baiana demonstrou preocupação e deu apoio à cantora carioca quando ela estava com um problema de saúde.

Reações

As reações entre os usuários na internet foram bastante descontraídas, comentários como: “estou rindo faz uns bons minutos, Anitta e Ivete são muito engraçadas, juntas então…”; “O grito que eu dei!”; “Agora quero ver falar que elas não são amigas!”; “Perfeitas, isso é para quem fala que elas se odeiam”; “Já podem fazer um filme de luta, muito bom”.

Outras pessoas ficaram surpresas com a encenação. “Que susto, gente do céu, tava viajando e não prestei atenção no começo do vídeo, ai olhei e tava a Anitta e Ivete se comendo na porrada, quase morri do coração HAHAHAHAHAH, ai depois entendi tudo”.

