Ann Pontes é empossada conselheira do TCMPA

Na tarde desta sexta-feira (17), foi realizado o ato de posse da nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Ann Clélia de Barros Pontes, na sede da Corte de Contas. Ela foi eleita pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e ocupa a vaga do conselheiro aposentado Sérgio Leão, que completou 75 anos em abril passado, chegando à aposentadoria compulsória.

O presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães, empossou a nova conselheira, seguindo os ritos de juramento e assinatura do histórico livro de posse de membros da Corte de Contas, que tem 41 anos, mesmo tempo de implantação da instituição.

“O TCM e o controle externo brasileiro, em especial o paraense, tem muito a ganhar com a chegada da conselheira Ann Pontes. Ela possui uma vasta experiência profissional e política, que se soma a uma visão sensível e humanizada de uma grande conhecedora das necessidades da sociedade paraense. Isso agrega tanto nas análises técnicas de fiscalização e julgamento de contas públicas, quanto na orientação para os gestores municipais paraenses”, destacou o presidente Antonio José.

A conselheira agradeceu o acolhimento e receptividade de todos os servidores e conselheiros e comentou sobre o seu novo desafio profissional. “É o marco temporal de uma nova fase na minha vida, e essa nova fase traz todas as responsabilidades que a função de conselheira exige”.

O ato de posse reuniu conselheiros e conselheiros substitutos do TCMPA, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia Lopes, os conselheiros do TCE-PA Fernando Ribeiro, Lourdes Lima e Daniela Barbalho, procuradora do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-PA), Regina Cunha, e o procurador-geral de Contas do Estado, Stephenson Victer, e o procurador Stanley Botti.

Ann Pontes é a terceira mulher a ser empossada como membro do TCMPA. Ela é paraense, advogada, com pós-graduação em Direito Ambiental, tem experiência no executivo municipal e estadual, além de ter sido deputada federal por dois mandatos.

A nova conselheira destacou o aumento da representativa feminina na Corte de Contas paraense e o papel orientador do Tribunal para melhor aplicação do dinheiro público nas políticas municipais.

Ela será responsável pela 1a Controladoria do TCMPA e relatora das prestações de contas dos municípios de Água Azul do Norte, Bannach, Brejo Grande do Araguaia, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau D’Arco, Piçarra, Redenção do Pará, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia, Tucumã e, na Prefeitura de Belém, que tem a divisão dos órgãos municipais pelos sete conselheiros, ela relatará as contas da Semob, Guarda Municipal, Secon, Sefin e Semad.

