NOVO Feriado no Brasil entra em vigor após aprovação da Lei!

(Foto: Reprodução)- O Brasil acaba de ganhar um novo feriado nacional, marcado pela sanção da Lei 14.759/2023. O 20 de novembro, conhecido como Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, foi oficialmente incorporado ao calendário de feriados em todo o território nacional. Essa data, de grande significado histórico e cultural, agora será observada por todos os brasileiros.

O que significa esse novo feriado para o Brasil?

A oficialização do Dia da Consciência Negra como feriado nacional é um marco importante na história do Brasil, um país que ainda trava lutas constantes contra o racismo e a desigualdade social. Este dia tem como objetivo promover a reflexão sobre a resistência e as contribuições do povo negro na formação da sociedade brasileira. É também uma oportunidade para relembrar e honrar Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do período colonial e símbolo da resistência negra à escravidão.

Quem foram as figuras históricas homenageadas?

Zumbi e o Quilombo dos Palmares

Zumbi dos Palmares, cuja data de morte em 1695 deu origem ao feriado, é uma figura emblemática na história do Brasil. Sob sua liderança, o Quilombo dos Palmares tornou-se um símbolo de resistência contra a opressão escravocrata. Este quilombo, localizado na atual região de Alagoas, foi um dos mais significativos espaços de liberdade existentes durante o período colonial e resistiu por quase um século.

1695: Zumbi dos Palmares é morto em combate, marcando a resistência contra a escravidão.

2011: O Dia da Consciência Negra começa a ser celebrado em todo o Brasil, porém não como feriado nacional.

2023: Lei 14.759 é sancionada, tornando o dia 20 de novembro um feriado nacional.

Dandara: uma liderança feminina

Além de Zumbi, o Quilombo dos Palmares contava com lideranças femininas expressivas, como Dandara, que lutou ao lado de Zumbi e teve papel crucial na resistência e estratégia militar do quilombo.

Qual a importância de tornar o Dia da Consciência Negra um feriado nacional?

A transformação do Dia da Consciência Negra em feriado nacional, proposta pelo senador Randolfe Rodrigues e relatada por Paulo Paim, ambos destacando a necessidade de conscientização e luta contínua contra o racismo, é um passo fundamental para o reconhecimento e a valorização da história e cultura afro-brasileira. Esta medida busca não apenas celebrar, mas também instigar uma reflexão crítica sobre as injustiças históricas e atuais enfrentadas pela população negra no país.

Conclusão: O que esperar do futuro?

Com a promulgação do novo feriado, espera-se que o 20 de novembro se torne uma data de profunda reflexão e ação em todo o Brasil. A celebração do Dia da Consciência Negra visa reforçar a diversidade cultural e a necessidade de igualdade racial, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Este é um momento de celebração e conscientização, uma oportunidade para todos os brasileiros se unirem na luta por direitos civis e respeito mútuo.

Fonte: BM&C NEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2024/12:39:00

