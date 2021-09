ANP autoriza e usina de etanol em Sinop terá maior capacidade de produção do país

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) deu autorização para que a Inpasa Agroindustrial, às margens da BR-163, na região do Alto da Glória, em Sinop, possa aumentar a capacidade de produção de etanol a partir do milho.

Com o aval da Agência, a planta industrial do município passa a ser a maior do país, em termos de capacidade autorizada.

Recentemente, a ANP já havia autorizado a Inpasa a aumentar a capacidade de etanol hidratado (consumido pelos carros) para 1,75 milhão de litros por dia, mesma quantidade para a produção de etanol anidro (utilizado na composição da gasolina). Agora, com a nova autorização, a capacidade sobe para 3 milhões de litros por dia para cada um dos combustíveis.

A Inpasa é uma empresa paraguaia e a planta de Sinop é a primeira unidade do grupo no Brasil, tendo sido instalada em 2019. Em Mato Grosso, a Inpasa também está construindo uma planta para processamento de milho, que está em fase de construção, com investimentos superiores a R$ 1 bilhão.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o etanol de milho tem sido o principal responsável pelo crescimento do consumo do cereal no Estado. Com a queda na produção de cana-de-açúcar (matéria prima mais utilizada na produção do biocombustível brasileiro), as indústrias buscaram amparo no milho.

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), a produção do etanol a partir do cereal cresceu 77,3% no comparativo anual e refletiu diretamente no destino da produção do milho em Mato Grosso, que é maior produtor do biocombustível a partir do cereal no país.

“Além disso, mesmo com a alta de 119,85% nos preços disponíveis no mês passado ante junho de 2020 o setor continua com fortes expectativas de produção. Deste modo, a produção do biocombustível ganha potencial de crescimento no estado, o que gera um acréscimo no valor agregado do milho mato-grossense”, divulgou o Imea, em julho.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

